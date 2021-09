Een onderzoek in Israël suggereert dat mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt, eigenlijk beter beschermd zijn dan mensen die een Pfizer-vaccin kregen. Maar VRT NWS bracht er geen nieuws over. Ik krijg wel vaker de vraag waarom een of andere studie geen aandacht kreeg van de redactie. Hoe maakt de wetenschapsredactie haar keuzes? Klik op het ondertitelde filmpje.