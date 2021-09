Het Overlegcomité van de verschillende regeringen in ons land boog zich vandaag over de resterende coronamaatregelen. In Vlaanderen moeten we vanaf 1 oktober geen mondmasker meer dragen in de winkel en in de horeca en mag je de nachtclub weer binnen met een Covid Safe Ticket. De gewesten hebben wel steeds de eindbeslissing bij de versoepelingen. Heb jij hier vragen over? Stuur ze ons via onderstaand formulier.