West-Vlaamse wijnen vallen in de prijzen

Woensdag werden de beste Belgische wijnen geselecteerd in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge. Een jury van 60 wijnkenners proefde meer dan 160 wijnen. Daarbij vielen ook 4 West-Vlaamse wijnen in de prijzen. Entre-Deux-Monts in Heuvelland kreeg 2 keer goud voor z'n witte schuimwijn en droge witte wijn en ook 1 keer brons. "Een grote opsteker", zegt Martin Bacquaert van Entre-Deux-Monts trots. "Het is een erkentenis van het goede werk. Ik ben heel trots op ons team."

Momenteel is het werk als wijnboer wat rustiger, laat Bacquaert weten. "Het is wat stilte voor de storm eigenlijk. Binnenkort is het druivenoogst bij ons, maar de zomer was niet echt top, en dat zullen wij ook wel voelen. De hoeveelheid is minder door wat ziektes. We hopen op nog wat zon. Maar dat maakt wel dat we met de voeten op de grond blijven, ook na zo'n medaille."