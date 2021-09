Comedian William Boeva: "Kind kan opgroeien en nooit in contact komen met persoon met beperking, dat is segregatie" 

"Uitgelachen worden is niet leuk, maar het is niet het echte probleem", getuigt comedian William Boeva, nadat jongeren hem dinsdag hadden bespot op de Meir in Antwerpen, omdat hij in een rolstoel zat. "Er zijn altijd heel veel excuses om inclusie niet te laten doorgaan", zo legt hij de vinger op de zere wonde in "Laat". "Er zijn kinderen in het buitengewoon onderwijs die geen vrienden zonder beperking hebben, en omgekeerd. Dat is segregatie. Dat zou niet mogen. Dat klopt niet."