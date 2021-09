WK wielrennen neemt Leuven over: aankomstzone op Leuvense ring vanaf vandaag afgesloten

Volgende week maandag schakelt de voorbereiding dan nog een versnelling hoger. Op heel wat plaatsen zal je dan niet meer kunnen parkeren. "Vanaf maandag worden de straten in de binnenstad met hekkens afgelijnd, dat is nodig want de renners zullen hier in volle snelheid voorbij komen", zegt Geleyns.

Van maandag tot woensdag zal het dus al moeilijker zijn om de binnenstad te bereiken, maar het zal op de meeste plaatsen nog gaan. Donderdag wordt het parcours verkend door de renners en vanaf dan wordt het hele parcours afgesloten van ’s morgens tot ’s avonds. Dat is ook zo op vrijdag, zaterdag en zondag. In de binnenstad zijn er een 8-tal oversteekplaatsen voor voetgangers, tijdens de wedstrijden zelf. Alle informatie over het WK wielrennen en de mogelijke hinder vind je op de website van de stad Leuven