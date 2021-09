Zondag trekt een 15 meter lange paling door Baasrode

"De roepnaam van Baasrodenaren is palingboeren. Paling was vroeger één van de belangrijkste inkomstenbronnen van de mensen hier", vertelt Jos Laureys. In Baasrode werden op de plaatselijke scheepswerf ook speciale schepen, zogenaamde palingbotters, gebouwd. Daarmee haalden ze paling in Nederland om die vervolgens in België te verdelen. De keuze voor de paling als zinnebeeld voor de gemeente lag dus voor de hand.

Voor de constructie van de paling had Jos en zijn team ongeveer een week nodig. Twee zaterdagen om de constructie in elkaar te steken en enkele dagen om de stof te stikken. "Het denkwerk reken ik er niet bij", lacht Jos Laureys, "enkel het maken zelf". De plechtige doop van de paling is gepland op zondag 19 september om 13.30 uur aan de steiger van Baasrode