‘Iet me wiel’: “Een voorstelling met allemaal wielergekken”

“De mama van Jasper Stuyven komt ook langs”, zegt Lennaert. “Ik woon toevallig in dezelfde straat als waar Jasper is opgegroeid. En alle Leuvenaars hopen stiekem dat Jasper gaat winnen in de plaats van Wout van Aert.” Naast de mama van Jasper komt ook Tijs Vanneste, gekend van ‘De Kemping’ op Eén, langs. Vergezeld door wielerfanaten Rick de Leeuw, Klaas Delrue (Yevgueni), Little Kim en stadssopraan Noémie Schellens.