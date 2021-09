Aanslagen Zaventem en Brussel: tien verdachten doorverwezen naar hof van assisen

In januari had de Brusselse raadkamer al geoordeeld dat tien verdachten voor het hof van assisen moeten terechtstaan. De bekendste zijn Salah Abdeslam en Mohamed Abrini, "de man met het hoedje", die z'n tas vol explosieven achterliet op de luchthaven. In een assisenprocedure moet ook de kamer van inbeschuldigingstelling zich nadien over de zaak buigen. Die bevestigt vandaag het oordeel van de raadkamer. De tien verdachten zullen dus terechtstaan voor onder meer moord en poging moord in een terroristische context. Tegen een beslissing van de kamer van inbeschuldigingstelling is wel nog cassatieberoep mogelijk om eventuele procedurefouten aan te vechten.