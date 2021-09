Tekort aan opvangplaatsen dreigt voor asielzoekers

Op 22 juli van dit jaar is beslist dat er 5.400 bufferplaatsen gecreëerd moesten worden. In heel Europa werd toen duidelijk dat er een stijging van het aantal asielzoekers aan zat te komen. "In juli is beslist om budgetten vrij te maken voor de bufferplaatsen," bevestigt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi "en afgelopen vrijdag is op de ministerraad beslist om daar sneller werk van te maken, omdat de nood er is."