"Koning auto" even aan de kant voor Autovrije zondag in 36 steden en gemeenten, in ruil voor bakfietsraces en deathrides

Vandaag is het Autovrije Zondag, een dag waarop in Brussel en in 35 Vlaamse steden en gemeenten de auto's even plaats moeten ruimen voor niet-gemotoriseerde voertuigen. Er zijn tal van activiteiten in autoluwe zones, om zo meer aandacht te vragen voor fietsers en voetgangers, en het openbaar vervoer. Die krijgen (even) vrij spel.