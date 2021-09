AZ Klina in Brasschaat opent dagcentrum voor psychiatrische patiënten

"Er was een grote nood aan een dagcentrum voor psychiatrische patiënten in onze regio. Met het dagcentrum kunnen we ook een brug slaan tussen de patiënten die hier overnachten en de patiënten die 's avonds naar huis gaan", zegt psychiater en medisch diensthoofd van de afdeling psychiatrie in AZ Klina, Marjolijn Bergoets.