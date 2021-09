"Bad Habits", maar niet aan woekerprijzen: is nieuw ticketsysteem van superster Ed Sheeran de toekomst?

De Britse superster Ed Sheeran met hits als "Shape of You", "Lego House" en "Bad Habits" treedt op 22 juli 2022 op in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Zijn laatste optreden in België, op de festivalweide van Werchter in 2018, was al na enkele minuten uitverkocht. Om maar te zeggen: het wordt een stormloop om erbij te zijn volgende zomer in Brussel. Maar wie er al van droomt om z'n kaartje met flinke winst door te verkopen, is eraan voor de moeite. Want Sheeran komt met een nieuw ticketsysteem dat korte metten moet maken met de illegale verkoop van tickets aan woekerprijzen.