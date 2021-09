Bekijk hier het overzicht van de mondmaskersaga in ons land uit "Het journaal". De mondmaskerplicht kwam er bij ons pas na de eerste lockdown. Maandenlang was er discussie over het nut van de zogenoemde mondkapjes, zeker in open lucht. Niet nodig, werd eerst gezegd, daarna toch sterk aanbevolen en uiteindelijk verplicht.