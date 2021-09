Bosbranden in Californië bedreigen grootste boom ter wereld, "General Sherman" in Sequoia Park wordt alvast ingepakt

Toch zijn de verantwoordelijken van de National Park Service hoopvol. Er zijn operaties gaande om alles op te ruimen wat het vuur kan voeden. Zo worden verdroogd hout en kleine vegetatie preventief verbrand.

De voorbije tientallen jaren is de regio - meer dan waarschijnlijk als gevolg van de opwarming van de aarde - nog warmer en droger geworden als voorheen. Dat maakt de bescherming van het bos nog moeilijker.

Bovendien was het historisch zo dat het gebied om de twintig of dertig jaar wel kleine branden kende. Maar door de interventie van de mens - de brandweer - heeft het in de twintigste eeuw nauwelijks gebrand. Samen met de klimaatverandering maakt dat de situatie nu extra gevaarlijk: er is heel veel brandbaar materiaal aanwezig.