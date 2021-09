Bulgaarse topvrouw IMF in opspraak

Bij het opstellen van het rapport "Doing Business" van de Wereldbank in 2018 en 2020 hebben onregelmatigheden plaatsgevonden, ontdekte advocatenkantoor WilmerHal. De Wereldbank meet voor het rapport op basis van tien indicatoren onder meer hoe makkelijk het is een onderneming op te richten en hoe open een land is voor internationale concurrentie. Daarnaast wordt gekeken naar belastingregels en faillissementswetgeving.

In 2017 was China niet gelukkig met zijn 78e plaats. In oktober dat jaar, net voor de publicatie van de editie van 2018, had de Wereldbank gesprekken met Peking. Kristalina Georgieva, toenmalig directeur van de Wereldbank, en Jim Yong Kim, toenmalig voorzitter van de Wereldbank, zouden hun teams hebben gevraagd de methodologie aan te passen om China te ontzien, zo blijkt uit het onderzoek van het advocatenkantoor.



Georgieva berispte bovendien een hoge ambtenaar van de Wereldbank omdat hij "de relatie van de Wereldbank met China verkeerd heeft aangepakt en het belang van het Doing Business-rapport voor het land niet naar waarde schatte", staat er in het rapport. WilmerHal analyseerde 80.000 documenten en ondervraagde tientallen huidige en voormalige personeelsleden.



Onder druk zou de ambtenaar enkele gegevens gewijzigd hebben, waardoor China op de 78e plaats bleef staan in plaats van zeven plaatsen te zakken. Georgieva bedankte hem vervolgens omdat hij "zijn steentje had bijgedragen aan het multilateralisme" en had geholpen om "het probleem op te lossen".



Georgieva, die nu aan het hoofd van het IMF staat, ontkent de beschuldigingen. "Ik ben het fundamenteel oneens met de bevindingen en interpretaties" van dit onderzoek, zegt ze in een reactie aan AFP. De Amerikaanse overheid zegt dat het om "serieuze bevindingen" gaat. Volgens een woordvoerster van het ministerie van Financiën voeren de Verenigde Staten nog een onderzoek naar de zaak.