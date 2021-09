Burgemeester Brakel veroordeeld tot 2 maanden met uitstel, werkstraf en boete 

Dat de straf voor de burgemeester niet zwaarder is, komt doordat de rechter de andere partij mee verantwoordelijk acht. Edwin K. uit Geraardsbergen had zich op de motorkap van Devleeschouwer geworpen, en was onder de auto terechtgekomen. Volgens de rechter had Devleeschouwer sneller moeten stoppen, toen hij doorhad dat de man onder zijn wagen lag.

Edwin K. maakte zich schuldig aan kwaadwillige belemmering van het verkeer, door op de rijbaan naar de voorzijde van het voertuig bestuurd door Stefaan Devleeschouwer te lopen en hierdoor een uitermate gevaarlijke situatie te creëren”, zegt het vonnis.