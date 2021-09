Coach KRC Genk laat sommige spelers rusten voor derby van zondag: "Dit houden we anders niet vol"

"Aanvankelijk mochten maar 600 Genk-supporters mee naar Stayen", vertelt Erik Gerits, CEO van KRC Genk. "We hebben er uiteindelijk 750 van kunnen maken. Die mogen alleen maar plaatsnemen op de zitplaatsen in het bezoekersvak en niet in het staangedeelte. We hebben ze ook gevraagd om geen vuurwerk mee te nemen want schade aan het veld moet door Genk betaald worden. Echte sfeermakers onder de supporters zullen we aan de zijkant van de bezoekerstribune laten plaatsnemen, zodat alle supporters optimaal van de wedstrijd kunnen genieten", besluit Gerits.