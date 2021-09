Sinds begin dit jaar stierven bijna 6.000 mensen in ons land aan een coronabesmetting: wie zijn ze?

In volgende grafiek zien we iets opvallends. Sinds begin augustus blijft het aantal overlijdens in Vlaanderen stabiel. In Brussel daarentegen stijgen de cijfers. "Hoogst waarschijnlijk is het verschil in vaccinatiegraad de oorzaak" vertelt Wauters. "Begin augustus is maar 54 procent van de volwassen in Brussel gevaccineerd, Vlaanderen zit dan aan 77 procent."