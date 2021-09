Dak in Kuurne ingestort: “Niemand gewond, wellicht constructiefout”

De brandweer dacht eerst aan een gasexplosie. “Er was al veel schade, maar als dat het geval was, zou er nog meer schade geweest zijn. Wellicht is de oorzaak een constructiefout in het dak”, zegt Jean-Pierre De Meester van brandweer Fluvia.

Het koppel dat er woont had eerder al krakende geluiden gehoord die ze niet konden thuisbrengen. Rond 12.30 uur arriveerde de vrouw met haar fiets thuis na het werk. Net toen ze vanuit het toilet haar woonkamer wou binnenstappen, zag ze voor haar ogen het plafond en dak instorten. De hulpdiensten waren er snel, maar konden weinig doen. Het hondje van het koppel bleef even in de woning achter maar kon al snel teruggevonden worden. Het huis is onbewoonbaar.