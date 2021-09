Hasseltse schoolomgeving viert Strapdag

Verschillende scholen in de omgeving doen mee. "Aan de Daltonschool ontvangen we de leerlingen wielercommentatorgewijs", vertelt meester Tom Smeets. "Iedereen die wandelt of fietsend naar school komt, wordt onthaald door een lightversie van José De Cauwer en Michel Wuyts", lacht de kleuterleider. "Enkele ouders hebben ook een finishlijn geschilderd, dus sommige leerlingen spurten tot aan het einde. Veel kinderen die te ver wonen, hebben de fiets meegenomen in de koffer om toch nog de laatste meters met de fiets te doen."

Niet enkel op Strapdag trekken heel wat leerlingen 's morgens al fietsend of wandelend richting de schoolpoort. In de Daltonschool stijgt het aantal fietsers bijvoorbeeld zichtbaar. "Vijf à zes jaar geleden stond de fietsenstalling hier halfleeg. Nu barst die uit zijn voegen, en zien we tegelijkertijd ook heel veel ouders met de bakfiets naar school komen om de kinderen af te zetten. Het is natuurlijk ook wel zo dat het veel moeilijker is geworden om überhaupt met de wagen tot aan de schoolpoort te geraken", geeft de leerkracht toe.

(Lees verder onder de foto:)