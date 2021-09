De wolf eet en verdeelt: meer dan 250 dieren gedood, burgemeesters oneens over de aanpak

We moeten op onze hoede zijn, vindt ook burgemeester Frank Smeets van Pelt (CD&V): "De wolf is gekomen en we zullen hem niet meer wegkrijgen, als de ene weg is, zal de andere komen. Ze hebben hun territorium zoals overal in Europa. Maar we zitten wel in een dichtbewoond land en zien dat de wolf alsmaar driester tewerk gaat. Eerst luidde het dat we hem nooit te zien zouden krijgen omdat hij mensenschuw is, ondertussen hebben we filmpjes gezien waarop hij een boer achtervolgt die op zijn veld aan het werk is, er zijn nu al allerlei dieren gedood, terwijl gezegd was dat hij geen paarden, koeien of honden zou aanvallen, ... "

Zijn Kinrooise collega Jo Brouns (CD&V) sluit zich daarbij aan. "Uit getuigenissen blijkt dat hij niet meer schuw is en zijn terrein verplaatst naar grotere runderen. Er is een protocol dat zegt dat wanneer hij in een goed afgebakend gebied runderen aanvalt, dat er moet ingegrepen worden. Men spreekt enerzijds van heropvoeden en anderzijds van het verjagen of verplaatsen."

Ook Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester) van Hechtel-Eksel vindt dat er maatregelen nodig zijn nu alsmaar meer groot vee wordt aangevallen. "Maar of het omheinen van weides om ze wolfproof te maken, haalbaar is, betwijfelt hij. Ik begrijp wel dat het Agentschap Natuur en Bos die oproep doet. Ik vind niet dat die wolf dood moet of weg moet, maar zo kan het niet verder, er zijn andere maatregelen nodig." Marleen Kauffman (CD&V) in Leopoldsburg roept alle hobbyboeren nogmaals op om hun weide te beveiligen, daarmee kunnen volgens haar al veel problemen opgelost worden en er zijn ook subsidiekanalen voor. Burgemeester Alain Yzermans (Vooruit-Groen-Plus) van Houthalen-Helchteren vindt het nog te vroeg om te reageren en wil eerst de bespreking op de gemeenteraad en het wolvenoverleg van 12 oktober afwachten.