Dominique Cool (N-VA) is nieuwe burgemeester van Langemark-Poelkapelle

De gemeenteraad waar Dominique Cool de eed aflegde als burgemeester werd gisteren druk bijgewoond. Het was dan ook een "historische" gemeenteraad, want het is de eerste keer dat CD&V de gemeente niet meer bestuurt.



De CD&V van de afgezette burgemeester Lieven Vanbelleghem is veruit de grootste partij in Langemark-Poelkapelle, maar omdat de Vlaams-nationalisten van Dominique Cool nu gaan samenwerken met de liberalen en de socialisten, vliegt CD&V voor het eerst in de geschiedenis van de gemeentepolitiek, naar de oppositie. De CD&V-raadsleden verlieten nog voor de eedaflegging van de nieuwe burgemeester, boos de zaal.