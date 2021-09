Druivenpluk gestart in Heuvelland: “Later dan voorbije jaren, maar is eigenlijk normaal”

Monteberg is 1 van de 2 grote wijndomeinen van West-Vlaanderen. Na de vele regen van deze zomer vreesden de boeren even voor een slechte oogst, maar de zon van de afgelopen weken heeft toch wat goedgemaakt.

Wijnboer Edward Six van wijngoed Monteberg in Heuvelland kon al uitrijden om druiven te oogsten. “Het zag er eigenlijk niet zo goed uit. We vreesden door de natte zomer voor meer schimmel. Er was veel meer regen dan dat we de voorbije jaren gewend waren. Er zijn variëteiten die wel aangetast zijn, maar over het algemeen zal het meevallen”, zegt hij. Er kroop wel meer werk in dit jaar: “Alles is laat op gang gekomen, want het voorjaar was koud.”