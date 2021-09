Experten vrezen dat mondmaskerplicht te vroeg wordt afgeschaft: "Nog altijd een potentieel voor een grote vierde golf"

Hoewel de vaccinatiegraad in Vlaanderen torenhoog is, is Steven Van Gucht beducht voor een vierde golf van het coronavirus. “De risico’s in Vlaanderen zijn een stuk kleiner dan in Wallonië en zeker dan in Brussel. Maar het hangt ook van heel wat andere factoren af. Hoe gaan mensen ermee om en hoe zullen werkgevers hiermee (de versoepelingen, red.) omgaan?”

Modellen van de biostatistici geven namelijk aan dat het nog oppassen is voor een vierde golf. Daarbij stelt vaccinoloog Pierre Van Damme zich de vraag: "Gaan we die kunnen bufferen met onze vaccinatiecijfers in Vlaanderen, met hier en daar maatregelen zoals mondmaskers op een aantal plaatsen en het Covid Safe Ticket? Zo ja, dan wordt de golf mogelijk eentje die kabbelt en die we wel aankunnen met onze gezondheidszorg. Dat is ook altijd de bedoeling geweest", aldus Van Damme.