Faeröer-eilanden herbekijken dolfijnslachtingen na felle kritiek

De situatie van zondag was "uitzonderlijk, vooral omdat de school vele malen groter dan gewoonlijk was", schreef premier Barour a Steig Nielsen donderdag op de website van de regering. Toch roept het incident vragen op over het aantal dolfijnen dat bij één enkele jacht gedood mag worden en over de jachtmethode, voegde de premier eraan toe.

"We nemen deze zaak heel ernstig. Hoewel deze jacht als duurzaam beschouwd wordt, zullen we de dolfijnenjacht onder de loep nemen en nagaan welke rol die in de Faeröerse samenleving zou moeten spelen", zei de premier. De dolfijnenjacht die als "grindadrap" bekend is, bestaat al eeuwen op de eilanden in het noorden van de Atlantische Oceaan, die deel uitmaken van het Deense koninkrijk maar ruime autonomie hebben.



De praktijk gaat terug tot de periode van de Vikingen. De dieren worden door schepen naar een baai gedreven, waar ze geslacht worden, waarna het vlees onder de deelnemers van de jacht verdeeld wordt. Volgens Faeröerse tellingen werden in 2020 576 grienden en 35 witflankdolfijnen gedood, veel minder dus dan de ruim 1.400 dolfijnen die deze keer afgemaakt zijn.