Frankrijk roept ambassadeurs uit Verenigde Staten en Australië terug voor overleg

Frankrijk roept zijn ambassadeurs in de Verenigde Staten en Australië terug voor overleg. Dat heeft een woordvoerder van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian meegedeeld. Parijs is woedend over het veiligheidspact dat de VS, het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben gesloten. Daardoor is een contract voor de bouw van Franse kernonderzeeërs voor Australië in het water gevallen.