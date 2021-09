Gascentrale in Dilsen-Stokkem krijgt geen omgevingsvergunning

Die heeft nu op haar beurt beslist dat de gascentrale in Dilsen-Stokkem geen omgevingsvergunning krijgt. In de motivatie bij haar beslissing valt te lezen dat de centrale niet in overeenstemming is met de verkavelingsvoorschriften en ook groter is dan toegelaten. Op het terrein zou er bovendien te weinig groen aanwezig zijn, en omdat de centrale koelwater zou halen uit het aanpalende kanaal, maakt de minister zich ook zorgen over de mogelijke gevolgen voor omliggende natuurgebieden. Die zouden namelijk kunnen uitdrogen.