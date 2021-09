Grote prijsverschillen voor melk in de supermarkt: "Misschien tijd voor een fairtradelabel voor Belgische melk"

Daarnaast weet Willy ook niet hoe hij zeker kan zijn dat melkboeren een eerlijke prijs krijgen. "Waarom bestaat er geen label dat duidelijk aangeeft dat onze Belgische melkboeren een eerlijke prijs krijgen voor hun melk?"

Prijzenoorlog

Renaat Debergh van de Federatie van de Zuivelindustrie is onder de indruk van Willy zijn onderzoekswerk. En hij bevestigt de grote prijsverschillen. "De verschillen zijn heel spectaculair. En vooral de lage prijzen zijn zéér laag." Volgens Debergh is dat een gevolg van de keiharde concurrentiestrijd. "Supermarkten doen elke zes maanden een nieuwe aanbesteding voor melk. Wie de laagste prijs biedt, mag de melk leveren." Zo is de prijs gekelderd tot 55 cent per liter halfvolle melk.

Vooral de afgelopen maanden is de prijs zwaar gedaald. "Eén supermarkt is beginnen stunten met lage prijzen en de rest is gevolgd", aldus Debergh. Dat klinkt interessant voor consumenten, maar de prijs zou volgens Debergh kunstmatig laag zijn. "De merken met lage prijzen kosten in ons land allemaal 55 cent. Maar in de landen rondom ons ligt de prijs van die 'goedkope' merken fors hoger. Bij Aldi in Duitsland kost dezelfde melk bijvoorbeeld 72 cent, in Nederland zelfs 99 cent."

Duurder, maar ook beter?

In de supermarkt vind je ook duurdere melk, vaak van A-merken. Maar betekent die hogere prijs ook betere kwaliteit of voorwaarden voor boer en dier? "Er zijn verschillen, maar niet op vlak van voedselveiligheid. Alle melk is even veilig." De duurdere merken hebben wel strengere kwaliteitsnormen voor de boeren. "Ze investeren ook meer geld in onderzoek en innovatie van bijvoorbeeld milieuvriendelijke verpakkingen. En ze doen vaak ook meer inspanningen op vlak van dierenwelzijn."

Maar betalen de duurdere merken ook een betere prijs aan de boer? "Over het algemeen wel. Maar ook grootwarenhuismerk Boni betaalt een eerlijke prijs voor melk. Ze sluiten een contract af voor vijf jaar waardoor de boeren zeker zijn van een vaste prijs."

Fairtradelabel

Het is voor de consument op dit moment niet makkelijk om te achterhalen of boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun melk. Daarom wordt er hier en daar gepleit voor een fairtradelabel. In eerste instantie was de Zuivelfederatie daar geen voorstander van. "Alle merken zouden een goede vergoeding voor melk moeten geven. Maar als ik zie wat voor prijzenstrijd er is geweest, dan denk ik dat het misschien toch niet zo’n slecht idee is om een fairtradelabel voor melk in te voeren."