Het zijn Heritage Days, de nieuwe naam voor Open Monumentenweekend in Brussel

Een paar tips. Een wandeling langs allerlei “VIP-ruimten” in Brussel: ontmoetingsplekken voor de happy few, langs gebouwen waar allerlei loges, ordes of kringen vergaderen, waar een gewone sterveling zonder lidkaart doorgaans niet binnenraakt.

Verschillende cafés vertellen hun eigen boeiende geschiedenis, zoals Cafe de la Rue in Molenbeek of het Goudblommeke in papier, waar veel kunstenaars aan de toog plakten. Er zijn ook rondleidingen achter de schermen van de in de oude glorie herstelde bioscoop Cinema Palace.

Leuk voor kinderen is een wandeling in het “moeras” van Vorst, tussen het museum voor hedendaagse kunst Wiels en het cultureel centrum Brass. Tussen de vaten, het moeras, de moestuin en de machinezaal door kruipen acteurs en actrices in de huid van verschillende personages.