Hoe de hoektanden van vleesetende zoogdieren geëvolueerd zijn om van hen efficiënte moordmachines te maken

Zo had de buidelwolf of Tasmaanse tijger bijvoorbeeld gebogen hoektanden, wat laat vermoeden dat hij kleinere prooien oppakte en door elkaar schudde. Die vaststelling bevestigt recent onderzoek van de schedel van de buidelwolf waarvan - in tegenstelling met eerdere theorieën - de conclusie was dat het dier waarschijnlijk op kleine prooien jaagde en niet op grote.

Door de hoektanden nauwgezet te bestuderen, hebben we ontdekt hoe goed evolutie zelfs de kleinste kenmerken van dieren vorm geeft, zodat ze passen bij de ecologische niches die ze innemen in de natuur, zo zeggen de onderzoekers.

De studie van doctoraatsstudente Tahlia Pollock, hoogleraar Alistair Evans en onderzoeker David Hocking van de Monash University in Melbourne is gepubliceerd in het Zoological Journal of the Linnean Society. Dit artikel is gebaseerd op een artikel van de drie onderzoekers in The Conversation.