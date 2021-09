"Ik heb al zoveel geld verdiend dat, mocht ik het willen, ik morgen met pensioen kan gaan"

Zo werd Bregoli in 2017 de jongste vrouwelijke rapper ooit die met haar debuutsingle "These Heaux" in de Billboard Top 100 binnenkwam. Dat leidde tot ‘een lucratieve deal’ met platenlabel Atlantic Records, wat haar nog verschillende opeenvolgende hit(je)s in die Amerikaanse Top 100 opleverde. Ook in Canada wist ze in de hitparade te scoren. Met hiphopster Asian Doll trok ze daarna op tournee.

Haar realityshow op Snapchat, "Bringing up Bhabie", kreeg door het grote succes al snel een 2e seizoen. Intussen werkte ze samen met hiphoppers en rappers van diverse pluimage. In 2018 leverde het succes haar een nominatie voor beste vrouwelijke rapper op op de Billboard Music Awards, maar het was Cardi B die met de prijs ging lopen.

Ook zou ze goed bevriend zijn met de immens populaire singer-songwriter Billie Eilish, al zou een muzikale samenwerking voorlopig niet tot de mogelijkheden behoren "omdat Billie’s management niet wil dat ze met mij geassocieerd wordt. Voor hen ben ik een soort duivels kind".