Japanse boodschap in een fles na 37 jaar teruggevonden op Hawaï: "Nostalgische herinnering aan mijn schooltijd"

Daar bracht het nieuws dat er opnieuw een boodschap gevonden was heel wat emoties los. Twee van de huidige studenten stuurden op hun beurt een dankbriefje en enkele souvenirs op naar Hawaï. "We willen de band die de flessenboodschap creëert over grenzen en tijd heen koesteren", klinkt het. Mayumi Kanda (54), een van de studenten die in 1984 deelnam aan het experiment reageerde ook: "Ik was verrast door het nieuws, het bracht enkele leuke nostalgische herinneringen aan mijn schooltijd terug. Dank aan iedereen die betrokken was."