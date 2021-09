Jongeren van jeugdhuis Ieper ontfermen zich over dakloos koppel: “Het opent onze ogen”

De situatie voor de daklozen in de stationsbuurt van Ieper is vrij uitzichtloos. Er is een lange wachtlijst voor sociale woningen en zelfs een tijdelijke noodwoning is niet beschikbaar. David heeft nochtans werk en ook Sofie heeft vooruitzichten op een job. Het koppel probeert elke avond in het station te slapen.

De jongeren van het JOC leerden David en Sofie kennen toen ze vroegen of ze in het jeugdhuis een lasagne konden opwarmen. Omdat ze nog thuis wonen, kunnen de jongeren hen moeilijk zelf te slapen leggen. Ze vangen hen op, tot ook zij ’s nachts de deuren moeten sluiten. Guust Allegaert van ’t JOC heeft er veel deugd van. “Ik voel aan de gesprekken dat het hen goed doet. Zij kunnen eindelijk eens bij iemand terecht. En het opent ook mijn ogen. Ik besef nu dat mensen op straat net zoals wij zijn en ook superleuk en aangenaam zijn. Ik heb al vaak tegen hen gezegd dat ik het niet zou merken mochten zij een totaal ander leven hebben. Ik merk het verschil eigenlijk niet echt”.