Jonge boer uit Oudsbergen organiseert fakkeltocht uit protest tegen de wolf

In het natuurhulpcentrum in Oudsbergen is er begrip voor de paniek bij de landbouwers. Frederik Thoelen: "Ik snap de paniek nu er ook enkele koeien zijn doodgebeten. Daarom is het belangrijk dat aan die landbouwers correcte informatie wordt gegeven door alle instanties. Ik kan me voorstellen dat je als landbouwer liever niet hoort dat je omheiningen moeten aangepast worden. Maar wolven vangen en verplaatsen of een wolf doodschieten is geen oplossing. Europa verbiedt dat en binnen de kortste keren zal zich hier een nieuwe wolf vestigen."