Twee antropologen verhuizen naar Kolderbos om wensen van buurtbewoners te onderzoeken

Kolderbos wordt grondig aangepakt. De Vlaamse Bouwmeester werkt een mastervisie uit voor de buurt. “Het ontwerpteam is intussen aangesteld, maar we willen niet enkel oog hebben voor de gebouwen en de praktische indeling”, zegt Alessandro Cucchiara, schepen van Wonen en Wijken (Vooruit). “Het sociale aspect is voor ons van even groot belang. Kolderbos kreeg de afgelopen jaren een imago dat het niet verdient. Het wordt tijd dat we de wijk terug omhelzen als een deel van onze stad."

Daarom zullen twee antropologen de komende maand ondergedompeld worden in het leven in Kolderbos. Ze zullen de bus nemen, hun kinderen naar de plaatselijke school sturen, boodschappen doen in de lokale winkels en de buren uitnodigen.