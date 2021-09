Amis Réunis uit Buizingen kaatsen zondag laatste keer: "Jeugd heeft geen interesse meer voor onze sport"

Voorzitter Thierry Dufour heeft een dubbele verklaring voor de teloorgang van het kaatsen. "Enerzijds speelde het leven zich vroeger meer af in het dorp waar de mensen woonden. Voor sport hadden ze meestal de keuze tussen voetbal of... kaatsen. Nu rijden de mensen naar alle uithoeken van het land om hun favoriete sport te beoefenen. Anderzijds is kaatsen voor de jeugd geen aantrekkelijke sport. Het lijkt niet zo dynamisch of avontuurlijk. Misschien hadden we daar moeten op anticiperen. Maar je mag natuurlijk ook niet raken aan de tradities van een sport", aldus Thierry. Een moeilijke afweging dus.