Lijkzak met menselijke resten gevonden bij opgravingen in Wechelderzande

Het is niet toevallig dat de lijkzak met menselijke resten vlakbij de kerk van Wechelderzande gevonden is. Daar was tot de jaren '70 een kerkhof. Het gevonden lichaam is intussen vrijgegeven door het parket, vertelt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Men heeft heel snel toestemming gegeven om het lijk vrij te geven. Het gaat namelijk over een lijkzak die in de jaren '70 werd gebruikt voor het begraven in een kist.”

Het lichaam kon niet geïdentificeerd worden. “Vanochtend heb ik onze dienst burgerzaken aan het werk gezet om de crematie in gang te zetten. De persoon wordt uitgestrooid op de strooiweide van het kerkhof van Wechelderzande”, aldus burgemeester Peeters.