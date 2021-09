Beschilderde grafkelder uit de middeleeuwen ontdekt in Brugge

Sinds eind mei zijn ze in het centrum van de stad naast de Onze-Lieve-Vrouwe kerk aan het graven. Het is al de derde keer in Brugge dat ze zo'n grafkelder vinden. “Toch vinden we die maar heel uitzonderlijk en vaak zijn ze in slechte staat. Maar deze is prima bewaard gebleven”, zegt één van de archeologen Frederik Roelens. “De grafkelder is volledig intact en de schilderingen op die muren zijn nog in heel goeie staat.”

Volgens Roelens volgen de beschilderingen een typisch patroon. “Op de lange zijden zien we telkens een afbeelding van één of meerdere engelen, die zwaaien met een wierookvat. Je kan ook een tekening zien van “Maria met het kind”, die vaak op een mooie Gotische bank wordt afgebeeld.”



