Minder mondmaskers, meer coronapassen en in Vlaanderen meer vrijheid: dit heeft het Overlegcomité beslist

Tot hier het positieve nieuws, want in Brussel is amper de helft van de bevolking gevaccineerd. Een onaanvaardbare en onhoudbare toestand, vindt de premier.

"Er komen geen versoepelingen in Brussel", bevestigt Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). Dat betekent dat mondmaskers daar verplicht blijven in horeca en winkels. Bovendien kondigde de Brusselse regering gisteren al aan dat de coronapas in het Hoofdstedelijk Gewest breder wordt uitgerold. Vervoort hoopt op die manier het aantal vaccinaties in de hoofdstad te verhogen en een eventuele nieuwe lockdown te kunnen afwenden.