Nederlanders worden kleiner, maar blijven de grootste ter wereld

In België is het overigens al even geleden dat er nog eens onderzoek werd gedaan naar de lengte van haar inwoners. De laatste cijfers voor Vlaanderen dateren van 2004. Toen was een jonge man gemiddeld 181 cm lang en een jonge vrouw 167 cm. Daarmee zit België veilig in het Europese peloton achter de koplopers. In dat peloton vinden we ook de Denen, Zweden en Duitsers. Opvallend is wel dat Vlamingen traditioneel 1 à 2 cm groter zijn dan Walen.