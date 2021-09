Regeringsvorming laat al half jaar op zich wachten en geen oplossing in zicht: wat is er aan de hand in Nederland?

Op 17 maart trokken de Nederlanders naar de stembus. Precies een half jaar later is er nog geen nieuwe regering in zicht. Noodgedwongen leidt Marc Rutte dus nog altijd een ontslagnemend kabinet - wat wij noemen "een regering van lopende zaken". Dit weekend wordt weer verder onderhandeld, maar na het ontslag van minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag is het niet eenvoudiger geworden. Politieke waarnemers in Den Haag vrezen dat een nieuwe regering niet voor morgen is. Wat is er aan de hand?