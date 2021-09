Ze wonen aan finish maar mogen niet naar buiten om te supporteren, toch genieten ook gevangenen Leuven Centraal van WK

Leuven Centraal is gelegen aan de finish van het WK-parcours. Het peloton zal letterlijk voorbij de gevangenis scheuren en daarom wilden ze in de gevangenis niet achterblijven. "De opbouw van het finishcomplex en de fanzones voor het WK is bezig en overal hangen kleurrijke vlaggen en promo. De stad zal letterlijk op z'n kop staan. Voor een stukje willen we dit wielerfeest mee beleven. Samen met de collega's van justitie en de hulp- en dienstverlening, inclusief de gedetineerden zelf, leiden we alle activiteiten in goede banen", vertelt Sabine De Bock, functionaris voor vzw de Rode Antraciet, een organisatie van en voor gevangenen.