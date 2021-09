Het wielermuseum van Paul Mortelmans uit Walem: "Mijn grootste pronkstuk is de fiets van Eddy Merckx uit 1975"

"Mijn grootste pronkstuk is de fiets van Eddy Merckx uit 1975. Die heb ik gekregen van ex-renner Eddy Van Hoof uit Leest die ik via via leerde kennen. Toen zijn club MIC failliet ging hij bij Eddy Merckx fietsen. En tot zijn fiets uit Italië aankwam, gaf Eddy hem een fiets en zijn garage. Het is dus die fiets waar Eddy zelf ook mee gereden heeft die ik hier in mijn museumpje heb staan."