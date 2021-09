Amerikaans ministerie van Defensie geeft toe dat drone-aanval in Kaboel burgers heeft gedood en geen IS-terroristen

Aanvankelijk was gezegd dat het ging om leden van de terreurgroep IS Khorasan die van plan zouden zijn geweest om een nieuwe aanslag te plegen. Toch was er al vroeg twijfel omdat getuigen en politiemensen melding maakten van vooral burgerslachters, onder hen zeker een kind. Ook de Belgische freelancefotograaf Jim Huylebroeck die in de buurt was, sprak over tien burgerslachtoffers van hetzelfde gezin. Het zou bovendien om mensen gaan die op de lijst stonden om door de Amerikanen te worden geëvacueerd.