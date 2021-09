Je wilt je coronapas aanvragen maar de Itsme-app werkt niet? Deze tips van "De inspecteur" kunnen helpen

Itsme is een fantastische app als je je wilt aanmelden op online diensten. Als je hem geïnstalleerd krijgt tenminste, want daar loopt het vaak mis. En dat terwijl je die app nu net erg vaak kunt gebruiken, bijvoorbeeld om je COVID Safe-ticket in orde te brengen. "De inspecteur" van Radio 2 zocht uit hoe jouw Itsme-problemen het snelste opgelost geraken.