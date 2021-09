Gezocht: deelnemers voor Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen

We Ride Flanders, of de Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen wordt normaal gezien gereden de dag vóór de Ronde van Vlaanderen voor profs, maar door corona is de Ronde verschoven naar morgen, zaterdag 18 september. Gewoonlijk is die Ronde altijd meteen volzet, maar dit jaar zijn er nog maar 6.000 van de 16.000 plaatsen ingenomen.