Ronny uit Diest rijdt rond met Golf GTI van de rijkswacht uit de tijd van de Bende van Nijvel

"Via via heb ik deze wagen kunnen kopen", vertelt Ronny op Radio 2 Vlaams-Brabant. "Ik was al enkele jaren op zoek naar deze auto en drie jaar geleden is het mij gelukt. Ik ben gefascineerd door historische voertuigen. Mijn fascinatie begon toen ik op de lagere school een gele auto van Touring Wegenhulp zag staan, een Renault 4. Ik ben die auto nooit vergeten en zo'n 5 à 6 jaar geleden heb ik zo'n auto dan ook gekocht. En sindsdien is de passie nog meer gegroeid en ben ik ook gevallen voor de Golf GTI van de rijkswacht uit 1986."