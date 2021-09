Ruim 51.000 Antwerpenaars met verminderde immuniteit uitgenodigd voor derde coronaprik

De patiëntenlijsten komen van de mutualiteiten, die weten welke medicijnen mensen nemen of welke behandeling ze volgen. De lijsten kunnen ook nog worden aangevuld door de huisartsen. "Deze week zijn we volop die mensen aan het uitnodigen", zegt Briat. "Als je geen uitnodiging krijgt maar denkt dat je er recht op hebt, contacteer je volgende week best je huisarts. Maar voordien kan je via de website My Personal Health Viewer zien of je een risicopatiënt bent."