Studenten Universiteit Antwerpen verliezen belangrijke fuifplek: Fort VI niet langer veilig

"Het zijn heel bijzondere lokalen, ingegraven in het fort. Dat is vroeger met militaire doeleinden gebouwd, er liggen enkele meters zand op, er groeien bomen en struiken op. Nu blijkt dat het niet mogelijk is om de lokalen in orde te brengen volgens de huidig geldende veiligheidsvoorschriften. Zo is het onmogelijk om een goede luchtkwaliteit te garanderen, wat nu met corona zeer actueel is", zegt Peter De Meyer van de Universiteit Antwerpen.