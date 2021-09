Symptomen herkennen en snel ingrijpen zijn essentieel om ernstig letsel bij een beroerte te voorkomen

Bij 80 procent van de beroertes is de slagader geblokkeerd door zo'n klonter. Dan spreken we van een herseninfarct of trombose. In 20 procent gaat het over een hersenbloeding. Dat is het openbarsten van een hersenbloedvat. Het bloed stroomt dan in de hersenen wat directe schade veroorzaakt, maar er ontstaat ook druk van dat bloed op het hersenweefsel en door die druk kan de bloedcirculatie naar andere delen van de hersenen in gevaar komen. Zowel bij een herseninfarct als bij een hersenbloeding kan die aantasting dan leiden tot tijdelijke of definitieve verlamming, verlies van spraak of gezichtsvermogen.